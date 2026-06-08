Pérou-La candidate conservatrice Fujimori en tête dans un scrutin présidentiel très serré

La candidate conservatrice à la présidence du Pérou, Keiko Fujimori comptait lundi une légère avance sur son rival de gauche Roberto Sanchez au second tour des élections, avec plus de 90% des voix dépouillées, selon un décompte officiel.

Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori - décédé en 2024 et condamné à 25 ans de prison pour violations des droits de l'homme - est à ce stade creditée de 50,48% des voix, contre 49,52% pour Roberto Sanchez, connu pour être coiffé d'un chapeau de cow-boy et défenseur de la ruralité.

L'écart de voix entre les deux, avec moins de 10% des votes encore à compter, était inférieur à 200.000 voix d'écart.

Les sondages réalisés avant l'élection avaient montré que les deux candidats étaient à égalité statistique.

Un premier décompte publié dimanche soir par l'institut de sondage Ipsos avait donné Roberto Sanchez en tête de la course à la présidence avec 50,3% des voix contre 49,7% pour Keiko Fujimori, ce qui, pour les responsables d'Ipsos équivalait à un ex aequo statistique.

Quoi qu'il en soit, alors que le dépouillement entre dans sa deuxième journée, il est trop tôt pour se prononcer sur un éventuel vainqueur et l'écart entre les deux candidats risque de se resserrer encore.

Ce résultat fait écho au second tour de 2021, lorsque Keiko Fujimori - qui participe pour la quatrième fois à un second tour des élections présidentielles - et Pedro Castillo avaient obtenu respectivement environ 49,9% et 50,1% des voix.

La proclamation des résultats s'était alors éternisée pendant des semaines en raison de recours en nullité. Un mois et demi après ce scrutin, Keiko Fujimori avait reconnu sa défaite et Pedro Castillo était devenu président le 28 juillet 2021.

Les votes de la capitale, Lima, bastion de Keiko Fujimori, sont généralement dépouillés en premier, tandis que Roberto Sanchez pourrait gagner du terrain dans la dernière ligne droite à mesure que les bulletins des zones rurales sont dépouillés.

Le Chili, l'Argentine, le Costa Rica et l'Équateur ont tous élu des présidents de droite lors des dernières élections, et la Bolivie a mis fin à deux décennies de régime socialiste lors de l'élection présidentielle l'année dernière.

(Aida Pelaez-Fernandez et Benjamin Mejias, version française Benoit Van Overstraeten)