 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pérou-La candidate conservatrice Fujimori en tête dans un scrutin présidentiel très serré
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:25

La candidate conservatrice à la présidence du Pérou, Keiko Fujimori comptait lundi une légère avance sur son rival de gauche Roberto Sanchez au second tour des élections, avec plus de 90% des voix dépouillées, selon un décompte officiel.

Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori - décédé en 2024 et condamné à 25 ans de prison pour violations des droits de l'homme - est à ce stade creditée de 50,48% des voix, contre 49,52% pour Roberto Sanchez, connu pour être coiffé d'un chapeau de cow-boy et défenseur de la ruralité.

L'écart de voix entre les deux, avec moins de 10% des votes encore à compter, était inférieur à 200.000 voix d'écart.

Les sondages réalisés avant l'élection avaient montré que les deux candidats étaient à égalité statistique.

Un premier décompte publié dimanche soir par l'institut de sondage Ipsos avait donné Roberto Sanchez en tête de la course à la présidence avec 50,3% des voix contre 49,7% pour Keiko Fujimori, ce qui, pour les responsables d'Ipsos équivalait à un ex aequo statistique.

Quoi qu'il en soit, alors que le dépouillement entre dans sa deuxième journée, il est trop tôt pour se prononcer sur un éventuel vainqueur et l'écart entre les deux candidats risque de se resserrer encore.

Ce résultat fait écho au second tour de 2021, lorsque Keiko Fujimori - qui participe pour la quatrième fois à un second tour des élections présidentielles - et Pedro Castillo avaient obtenu respectivement environ 49,9% et 50,1% des voix.

La proclamation des résultats s'était alors éternisée pendant des semaines en raison de recours en nullité. Un mois et demi après ce scrutin, Keiko Fujimori avait reconnu sa défaite et Pedro Castillo était devenu président le 28 juillet 2021.

Les votes de la capitale, Lima, bastion de Keiko Fujimori, sont généralement dépouillés en premier, tandis que Roberto Sanchez pourrait gagner du terrain dans la dernière ligne droite à mesure que les bulletins des zones rurales sont dépouillés.

Le Chili, l'Argentine, le Costa Rica et l'Équateur ont tous élu des présidents de droite lors des dernières élections, et la Bolivie a mis fin à deux décennies de régime socialiste lors de l'élection présidentielle l'année dernière.

(Aida Pelaez-Fernandez et Benjamin Mejias, version française Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 731,00 USD LME -1,02%
Or
4 301,74 USD Six - Forex 1 -0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette combinaison d'images réalisée le 7 juin 2026 montre les candidats Roberto Sanchez, à gauche et à sa droite et Keiko Fujimori, qui s'affrontent pour la présidence du Pérou ( AFP / Connie FRANCE )
    Présidentielle au Pérou: la conservatrice Fujimori et son rival de gauche, au coude à coude
    information fournie par AFP 08.06.2026 12:42 

    L'issue de la présidentielle péruvienne reste incertaine lundi, les résultats ne permettant pas de dégager un vainqueur entre la candidate de droite Keiko Fujimori et son rival de gauche Roberto Sanchez pour diriger le pays plongé dans une crise politique persistante. ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Un nouvel élan pour la transition énergétique
    information fournie par Amundi 08.06.2026 12:34 

    Résilience de l'économie américaine, nouvelle hausse de l'inflation en zone euro, la hausse des salaires au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La crise énergétique actuelle met en évidence les vulnérabilités liées à l'énergie importée, en ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Logo M6 présent sur le siège de la société. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Rémy Cointreau, M6, Arkema, Air Liquide, Safran
    information fournie par Reuters 08.06.2026 12:24 

    * RÉMY COINTREAU RCOP.PA - UBS relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et son objectif de cours à 44 euros contre 35 euros ; Berenberg relève son objectif de cours à 52,6 euros contre 47,6 euros. * M6 MMTP.PA - Oddo BHF relève sa recommandation à "surperformance" ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 195,03 -0,28%
Pétrole Brent
96,36 +1,05%
2CRSI
51,2 +2,94%
SOITEC
154,3 +5,22%
HAFFNER ENERGY
0,241 +7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank