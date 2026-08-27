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Pernod Ricard voit un CA stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les USA
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 07:30
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Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi tabler sur un chiffre d'affaires organique "globalement" stable sur un an en 2027, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès le début de l'exercice.

Mentionnant à nouveau la "faiblesse" du marché américain, Pernod Ricard dit également viser une croissance organique du chiffre d’affaires à un niveau proche du bas de la fourchette de son objectif précédemment annoncé de +3 à +6% sur la période 2027-2029.

Sur l'exercice 2026, le groupe a affiché jeudi un chiffre d'affaires en recul organique de 3,9% sur un an, plus qu'anticipé par les analystes interrogés par l'entreprise qui annonçaient en moyenne une baisse de 3,7% des ventes.

Le groupe avait dit plus tôt cette année tabler sur une baisse organique de ses ventes entre 3 et 4%.

"Dans un environnement contrasté, l’exercice 2025/26 a été marqué par la faiblesse persistante des États-Unis, amplifiée par des ajustements de stocks, ainsi que par une faible demande en Chine", indique un communiqué de l'entreprise.

"Ces tendances ont été partiellement compensées par l’amélioration de la dynamique et la croissance dans le reste du monde, malgré l’impact du conflit au Moyen-Orient au quatrième trimestre."

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de Pernod Ricard chute de 14% aux États-Unis "dans un contexte de modération économique et de confiance atone des consommateurs", tandis que les ventes reculent de 19% en Chine, dans "environnement macroéconomique difficile".

Le groupe propose un dividende de 4,70 euros par action au titre de l'exercice 2025/26, stable sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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