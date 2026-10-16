 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pernod Ricard vers une huitième hausse consécutive
information fournie par AOF 16/10/2026 à 09:29

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Pernod Ricard poursuit sur sa lancée, et après huit séances consécutives de hausse il progresse encore de 1,05%, à 67,36 euros. Hier, le groupe de vins et spiritueux a publié un chiffre d'affaires de 2 234 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2026-27. L'activité a été marquée par un effet périmètre de -127 millions d'euros (principalement lié à la cession d'Imperial Blue et des Vins) et un effet de change négatif de 3 millions d'euros.

Sur le plan opérationnel, la dynamique globale est portée par le retour à la croissance des volumes ( 6% au global, dont 2% pour les Marques Stratégiques Internationales), même si les contrastes géographiques restent marqués.

Dans la zone Amériques (-9%) & Etats-Unis (-10%), le marché a subi l'impact des ajustements de stocks des distributeurs. En Chine (-25%), malgré un recul des ventes dû au déstockage des intermédiaires, les ventes aux distributeurs ont renoué avec la croissance. En Europe (-6%), l'année a débuté de façon modérée sous le poids des tensions sur le On-trade (circuit de consommation hors domicile) et de négociations commerciales en Pologne. Enfin, l'Asie-Reste du Monde ( 9%) et Inde ( 19%) ont connu de belles croissances grâce à une dynamique exceptionnelle en Inde, portée par la premiumisation.

Au niveau des perspectives

Pour l'exercice 2026-2027, Pernod Ricard vise un chiffre d'affaires organique globalement stable. Le groupe entend préserver sa marge opérationnelle grâce à un strict contrôle des coûts et au maintien du ratio de frais publi-promotionnels à environ 16% du chiffre d'affaires. Les investissements stratégiques sont budgétés à environ 700 millions d'euros, avec un objectif de conversion cash de 90%.

A moyen terme, la direction table sur une croissance organique moyenne de son chiffre d'affaires proche du bas de la fourchette de 3 à 6%. La rentabilité opérationnelle sera soutenue par un plan d'efficacités opérationnelles de 1 milliard d'euros d'ici 2027/28.

L'avis des analystes

Pour Deutsche Bank, les ventes organiques ont été supérieures au consensus. Les analystes jugent que ce dépassement organique a été tiré par la région Asie-Reste du Monde, alors que les autres zones, notamment Amériques et Europe sont ressorties sous les attentes. DB reste à conserver sur le titre Pernod Ricard, avec une cible de cours de 63 euros.

De son côté, Jefferies est plus optimiste avec un avis à acheter, et une cible de cours de 90 euros, qui représente un potentiel de hausse de 36%. Cette publication trimestrielle renforce le scénario de la banque d'affaires américaine selon lequel l'exercice 2027 permettra une stabilisation, avant une reprise en 2028.

Les analystes ont également observé plusieurs signaux favorables, des bases de comparaison plus faciles et un allègement du poids du déstockage, qui devraient faire de ce premier trimestre le point bas.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
68,2800 EUR Euronext Paris +2,52%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 09:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,6995 +12,70%
CAC 40
7 949 +0,18%
Pétrole Brent
105,05 -0,61%
SCHNEIDER ELECTRIC
255,65 -0,91%
HAFFNER ENERGY
0,738 +0,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank