Pernod Ricard vers une huitième hausse consécutive

(Zonebourse.com) - Pernod Ricard poursuit sur sa lancée, et après huit séances consécutives de hausse il progresse encore de 1,05%, à 67,36 euros. Hier, le groupe de vins et spiritueux a publié un chiffre d'affaires de 2 234 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2026-27. L'activité a été marquée par un effet périmètre de -127 millions d'euros (principalement lié à la cession d'Imperial Blue et des Vins) et un effet de change négatif de 3 millions d'euros.

Sur le plan opérationnel, la dynamique globale est portée par le retour à la croissance des volumes ( 6% au global, dont 2% pour les Marques Stratégiques Internationales), même si les contrastes géographiques restent marqués.

Dans la zone Amériques (-9%) & Etats-Unis (-10%), le marché a subi l'impact des ajustements de stocks des distributeurs. En Chine (-25%), malgré un recul des ventes dû au déstockage des intermédiaires, les ventes aux distributeurs ont renoué avec la croissance. En Europe (-6%), l'année a débuté de façon modérée sous le poids des tensions sur le On-trade (circuit de consommation hors domicile) et de négociations commerciales en Pologne. Enfin, l'Asie-Reste du Monde ( 9%) et Inde ( 19%) ont connu de belles croissances grâce à une dynamique exceptionnelle en Inde, portée par la premiumisation.

Au niveau des perspectives

Pour l'exercice 2026-2027, Pernod Ricard vise un chiffre d'affaires organique globalement stable. Le groupe entend préserver sa marge opérationnelle grâce à un strict contrôle des coûts et au maintien du ratio de frais publi-promotionnels à environ 16% du chiffre d'affaires. Les investissements stratégiques sont budgétés à environ 700 millions d'euros, avec un objectif de conversion cash de 90%.

A moyen terme, la direction table sur une croissance organique moyenne de son chiffre d'affaires proche du bas de la fourchette de 3 à 6%. La rentabilité opérationnelle sera soutenue par un plan d'efficacités opérationnelles de 1 milliard d'euros d'ici 2027/28.

L'avis des analystes

Pour Deutsche Bank, les ventes organiques ont été supérieures au consensus. Les analystes jugent que ce dépassement organique a été tiré par la région Asie-Reste du Monde, alors que les autres zones, notamment Amériques et Europe sont ressorties sous les attentes. DB reste à conserver sur le titre Pernod Ricard, avec une cible de cours de 63 euros.

De son côté, Jefferies est plus optimiste avec un avis à acheter, et une cible de cours de 90 euros, qui représente un potentiel de hausse de 36%. Cette publication trimestrielle renforce le scénario de la banque d'affaires américaine selon lequel l'exercice 2027 permettra une stabilisation, avant une reprise en 2028.

Les analystes ont également observé plusieurs signaux favorables, des bases de comparaison plus faciles et un allègement du poids du déstockage, qui devraient faire de ce premier trimestre le point bas.

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