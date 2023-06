Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: vers une cession de Clan Campbell information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard, au travers de Chivas Brothers Limited, annonce la signature d'un protocole d'accord pour une potentielle cession de sa marque de blended scotch whisky Clan Campbell à Stock Spirits Group, après avoir reçu une offre ferme de ce dernier.



Clan Campbell est l'un des leaders du marché français du scotch whisky de moins de 12 ans d'âge, avec une présence dans d'autres pays européens. Sa gamme s'est étendue ces dernières années avec le lancement de Clan Caribbean, boisson élaborée à base de rhum.



'Après une série d'acquisitions marquées de succès, la cession de Clan Campbell permettra à nos équipes de se concentrer sur les marques prioritaires', explique Alexandre Ricard, le PDG du géant français des spiritueux.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -0.30%