Pernod Ricard : vers un re-test du plancher des 73,2E, ou des 72E ?
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 18:32
La tendance long terme s'impose inexorablement, tout aussi inexorablement (depuis le zénith des 220E de fin avril 2023) que la baisse des achats russes (forcément), chinois et américain (quelques espoirs d'amélioration en 2026 ?).
La poursuite de la glissade au sein du canal baissier conduirait vers un test des 72E (objectif tout proche) qui correspond à une résistance testée tout au long de l'année 2011, puis ensuite, risque de glissade de -25% jusque sur 56E, un support long terme qui remonte à février 2010 et fin août 2011.
Valeurs associées
|74,000 EUR
|Euronext Paris
|-2,89%
