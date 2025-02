Pernod-Ricard : vers cassure plancher historique à 102,8E? , information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard (-4%) continu de déraper sous les 105E et affiche désormais -5,5% de perte annuelle.

Le titre perd -30% depuis le 30 septembre dernier (140E) et semble bien parti pour enfoncer le plancher annuel -et d'une certaine façon historique des 102,80E du 15 janvier dernier (niveau plus revu depuis le 29/12/2016), ce qui pourrait l'entrainer sous les 100E, en direction de 95E rapidement.







Valeurs associées PERNOD RICARD 102,30 EUR Euronext Paris -3,63%