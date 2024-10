Pernod Ricard va céder Minttu et d’autres marques nordiques locales à Oy Hartwall AB

(AOF) - Pernod Ricard a annoncé la signature d'un accord pour la cession de la liqueur Minttu et de l'ensemble de son portefeuille de marques nordiques locales produites à Turku (Finlande) à Oy Hartwall AB, important producteur finlandais de boissons et filiale du groupe danois Royal Unibrew. La clôture de l'opération, qui reste soumise aux conditions habituelles, devrait intervenir au troisième trimestre de l'exercice 2024/2025, soit au plus tard d'ici à la fin juin 2025.

La cession porte sur des marques de spiritueux, de vins et de liqueurs, dont la plus connue est la liqueur Minttu , ainsi que les actifs de production correspondants situés à Turku. Hartwall acquiert également les liqueurs Lapponia, une large gamme de vins de baies et de fruits, ainsi que différentes marques de glögi (vin chaud épicé des pays nordiques).

