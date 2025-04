Pernod Ricard, une exposition aux Etats-Unis qui vire à la « gueule de bois »

logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)

des spiritueux alors que les Etats-Unis et la Chine ne jouent plus leur rôle de moteur. Outre du déstockage et une consommation à la peine après l'essor qui avait suivi les restrictions pendant l'épidémie de Covid-19, les Etats-Unis ont décidé la semaine dernière d'instaurer des droits supplémentaires à l'importation - 20% pour l'Europe - et la Chine agite toujours la menace. Avec une double peine pour le cognac, qui subit déjà, à titre provisoire pour l'instant, une surtaxe de 35% en moyenne en Chine.

Pernod Ricard est bien évidemment affecté par les surtaxes américaines, même si elles se révèlent moins prohibitives que les 200% promis un temps par Donald Trump. Son grand succès aux Etats-Unis reste le whiskey irlandais Jameson, qui sera touché au même titre que les cognacs Martell ou la vodka Absolut. Revendiquant plus de 240 marques et un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, le groupe français, qui célèbre cette année les 50 ans de la fusion de Pernod et Ricard, réalise autour de 28% de ses ventes sur le continent américain et en Europe, mais 43% en Asie-Pacifique - reste du monde. Dans un marché des spiritueux sans visibilité, il a ajusté ses balises, visant une petite baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos fin juin, puis sur un rebond de 3% à 6% par an en moyenne pour les trois suivants.

Un cours en berne

Avertissements, droits de douane et visibilité nulle ont mis à mal le cours de Bourse. Pernod Ricard en est à sa quatrième année de baisse, ayant vu son cours divisé par deux depuis son dernier record en avril 2023. Sa valorisation a fondu autour de 13 fois le bénéfice estimé de l'année à venir contre une moyenne sur cinq ans de l'ordre de 21 fois, selon FactSet.

Nous conseillons le titre à l'achat de manière prudente. Il se traite sur des niveaux de valorisation inférieurs à ceux de son concurrent britannique, Diageo, pourtant plus explosé aux Etats-Unis.