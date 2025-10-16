 Aller au contenu principal
Pernod Ricard : tente laborieusement de soulever la résistance des 85,5E
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 14:21

Pernod Ricard tente laborieusement de soulever la résistance des 85,5E testée du 7 au 10 octobre : en cas de succès, le N°1 des spiritueux s'ouvrirait le chemin des 89,5E (plancher du 1er août) puis pourrait enchaîner avec le comblement du 'gap' des 93,54E du 9 septembre.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
86,840 EUR Euronext Paris +4,15%
