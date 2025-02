Pernod Ricard : tente de déborder les 102,8E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 13:56









(CercleFinance.com) - Malgré la menace d'augmentation des droits de +25% des douane sur les spiritueux (personne n'y croit et cette pièce a déjà été jouée lors du 1er mandat de Trump), Pernod Ricard tente de déborder les 102,8E, c'est à dire l'ex-plancher du 15 janvier.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 109,40E, 'gap' resté béant depuis le 31 janvier.





Valeurs associées PERNOD RICARD 102,90 EUR Euronext Paris +2,08%