Pernod Ricard-Stabilité du résultat net 2019, incertitudes en 2020

13 février (Reuters) - Pernod Ricard SA PERP.PA : * PERNOD RICARD - CA AU S1 2019/20 S'ÉLÈVE À 5.474 M€, AVEC UNE CROISSANCE INTERNE DE +2,7% * PERNOD RICARD - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 1,79 MDS VERSUS EUR 1,65 MDS IL Y A UN AN * PERNOD RICARD - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 1,03 MDS VERSUS EUR 1,02 MDS IL Y A UN AN * PERNOD RICARD - FREE CASH-FLOW S'ÉLÈVE À 570 M€ À FIN S1; LA DETTE NETTE AUGMENTE À 8.228 M€ * PERNOD RICARD - LES OBJECTIFS DE L'EXERCICE PRENNENT COMME HYPOTHÈSE UN IMPACT TRÈS SIGNIFICATIF DU COVID-19, PRINCIPALEMENT SUR T3 * PERNOD RICARD S'ATTEND À UNE CROISSANCE INTERNE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT POUR L'EXERCICE 2019/20 ENTRE +2% ET +4% * PERNOD RICARD - SUR S2: L'ENVIRONNEMENT RESTE PARTICULIÈREMENT INCERTAIN SUR LE PLAN GÉOPOLITIQUE, AVEC DE SURCROÎT L'APPARITION DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 * PERNOD RICARD - AU S1 ÉTATS-UNIS: +4%, FORTE CROISSANCE, TIRÉE PAR LES WHISKIES ET LES MARQUES « SPECIALTY » * PERNOD RICARD - AU S1 CHINE : +11%, INDE : +5%; EUROPE +3%; ASIE-RESTE DU MONDE +3%; AMÉRIQUE +2% Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur PERP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris 0.00%