Pernod Ricard risque une grosse amende en Inde

Selon Reuters, qui a consulté un document d'enquête, Pernod Ricard risque une amende de 314 millions de dollars en Inde.

Le géant français des vins et spiritueux est accusé d'avoir dissimulé la composition et l'âge des importations de concentré de Scotch. Les autorités du pays accusent le groupe d'avoir tenté de maintenir des paiements tarifaires minimums afin de générer des profits maximums, toujours selon Reuters.

Pernod Ricard a rejeté ces accusations et a précisé engager des recours judiciaires.