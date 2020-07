Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard revoit en hausse sa prévision de résultat annuel Reuters • 23/07/2020 à 07:57









PERNOD RICARD REVOIT EN HAUSSE SA PRÉVISION DE RÉSULTAT ANNUEL PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a révisé en hausse jeudi sa prévision de résultat opérationnel courant pour l'année en cours en raison d'une activité récente plus résistante que prévu face à la crise du coronavirus. Le groupe de spiritueux s'attend désormais à une décroissance interne de son résultat opérationnel courant d'environ 15% pour l'exercice 2019/20, contre un recul de 20% anticipé en mars. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +3.13%