Pernod-Ricard : reprend +4,6% vers 110,6E information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard avait un retard considérable sur le CAC40: le titre reprend +4,6% vers 110,6E et efface une première petite résistance vers 109E.

Le prochain objectif sera la résistance des 114E du 13 décembre 2024 puis 117,55E, l'ex-'gap' du 30 octobre dernier, puis 121E, l'ex-support des 8 et 28 août dernier.







