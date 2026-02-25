 Aller au contenu principal
Pernod Ricard : reperd 4% vers 80,7E, vise 79,7E
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 10:05

Pernod Ricard reperd 4% vers 80,7E, ouvrant un "gap" de rupture sous 84E: le titre qui enfonce 82E (ex-plancher du 30 septembre et 6 novembre dernier) devrait retrouver du soutien vers 79,7E (MM100), puis 77E (la MM50, c'est également un niveau qui a servi de résistance depuis mi-décembre et jusqu'au 3 février).

