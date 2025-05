Pernod Ricard : rechute sur 93E, du soutien à 90,7E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 10:19









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard rechute sur 93E, ex-zénith du 14 avril et et pourrait retrouver du soutien vers 90,7E (plancher des 28 mars et 11 avril) puis dans la zone des 87E.





Valeurs associées PERNOD RICARD 93,0400 EUR Euronext Paris -1,11%