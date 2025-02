Pernod Ricard : rechute de -3% vers 96,6E information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 16:53









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard -à contrecourant du CAC40 qui teste ses records- rechute de -3% vers 96,6E et se retrouve en situation délicate puisque le support des 97,8E est menacé (ainsi que les 97,3E du 5 décembre 2016).

En cas d'enfoncement, le titre risque de décrocher en direction des 90E, voir du plancher des 89E du 15 septembre 2015.





Valeurs associées PERNOD RICARD 98,00 EUR Euronext Paris -1,72%