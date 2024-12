Pernod-Ricard : rechute de -3,5% sous 107,5E information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard rechute de -3,5% sous 107,5E et continue sa glissade au sein d'un long canal baissier inauguré sous 137,9E le 29 septembre.

La dernière tentative de rebond (depuis un plancher de 104,3E) s'est enrayé au contact des 114E et plus de 2/3 du terrain repris a été reperdu.

Le titre pourrait maintenant soit retracer ses plus bas annuels de fin septembre, soit aller tester l'actuel support baissier oblique vers 102E.





Valeurs associées PERNOD RICARD 108,00 EUR Euronext Paris -3,01%