Pernod Ricard réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2024/25 de Pernod Ricard s’élève à 2,783 milliards d’euros, en recul de 5,9% en organique et de 8,5% en publié. Le groupe de vins et spiritueux précise qu’il a été impacté par un effet de change négatif de 103 millions d’euros, principalement dû au peso argentin, à la livre turque, et au naira nigérian, en partie compensé par un impact périmètre positif de 22 millions d’euros.

"Le début d'année démarre modestement, avec notamment une forte baisse en Chine, où le contexte macroéconomique pèse sur la demande des consommateurs, et une baisse aux Etats-Unis, reflétant la performance des ventes des distributeurs aux consommateurs (sell-out) amplifiée par des ajustements de stocks", a commenté la société. "Le chiffre d'affaires trimestriel est plus faible qu'attendu, le contexte macroéconomique de la Chine affectant également le Travel Retail en Asie".

Pour 2024/25, Pernod Ricard prévoit toujours "un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, avec une reprise continue des volumes, et le maintien de la marge opérationnelle organique".

La société a réitéré "avec confiance" son ambition de moyen terme d'une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre 4% et 7% et d'une croissance organique de la marge opérationnelle courante de 50 à 60 points de base.

