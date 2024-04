Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: rachat de terres viticoles en Provence information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard fait part d'un projet d'acquisition du domaine Aux Terres de Ravel et de ses 280 hectares de vignes par Sainte Marguerite en Provence, cru classé des Côtes-de-Provence, opération qui devrait être réalisée dans le courant de l'été.



Propriété de la famille Fayard et de Pernod Ricard, le Château Sainte Marguerite s'étendra ainsi sur plus de 500 hectares pour poursuivre notamment le développement de ses cuvées Super Premium et Ultra Premium, Symphonie, Fantastique et Marguerite en Provence.



'Ce projet d'acquisition prévoit la cession de 20 hectares à plusieurs jeunes viticulteurs locaux dans le cadre d'un accompagnement de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER)', précise le groupe de vins et de spiritueux.





