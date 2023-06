Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : pullback sous les 200E information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 17:31









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard pullback sous les 200E et se rapproche du palier/pivot des 196,5E, ex-zénith du 18 janvier, ex-support des 1er et 13 mars.

En cas d'enfoncement, le prochain support se dessinerait vers 189,2E, l''ex'gap' haussier du 15 février dernier.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.50%