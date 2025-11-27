Pernod Ricard, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 27 novembre 2025

(AOF) - Pernod Ricard (+2,07%, à 77,82 euros)

Pernod Ricard se distingue en tête du CAC 40, soutenu par la forte hausse de Rémy Cointreau dans le secteur des boissons alcoolisées. Ce dernier a dévoilé des résultats moins mauvais que prévu au premier semestre de son exercice 2025/2026. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 108,7 millions d'euros, en baisse de 13,6% en organique, contre un recul anticipé de 17,4%. Il s'est replié en raison d'une baisse des revenus et de la marge brute liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Chiffre d’affaires de 10,6 Mds€ généré aux 2/3 par les 12 marques stratégiques internationales et réparti entre l’Asie-Pacifique pour 42% dont la Chine pour 8% et l’Inde pour 13%, l’Europe pour 29% et les Amérique pour 29%, dont les Etats-Unis les pour 19%, puis le « travel retail » ;

- Fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3) ;

- Ambition de forte croissance des revenus et des marges à partir de l’identification de 4 accélérateurs -positionnement unique par marque, services premium et luxes accélération digitale- et un outil -La Conviviality Platform d’optimisation du potentiel des marques ;

- Capital détenu à 15 % (30% environ des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (2,3 % et 1,77%) et le groupe Bruxelles-Lambert (6,7% et 12%), Alexandre Ricard étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires, « Fit for future » :

- nouvelle simplification de l’organisation : 2 entités « fonctions globales’ et « marques globales » au service de 10 entités géographiques,

- recentrage du portefeuille sur le premium, notamment des marques dites « Prestige » après les cessions des vins stratégiques et des marques Finlande, puis Imperial Blue, Clontarf et Knappogue Castle,

- distribution par un réseau propre dont une unité opérationnelle d’e-commerce (The Whisky Exchange, Drinks&Co et Bodeboca),

- face au recul des ventes, focus sur la reprise des ventes via les Key Digital Programs, les partenariats et le maintien des investissements publi-promotionnels à 16% des revenus, avec focus sur les Etats-Unis,

- grande discipline sur les coûts, avec 900 M€ d’économies 2025/26, afin de maintenir le taux de marge opérationnelle et diminution des besoins en fonds de roulement,

- regroupement dans un Hub unique de l’innovation (hors les sites « ready to drink » du champagne et du prestige), approche « Consumer insights » d’anticipation des tendances, expérimentation TLO -test, learn, optimize;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : zéro émission nette de CO2 pour les opérations propres,

- préservation des 350 terroirs par agriculture régénératrice, partenariats avec + 5 000 agriculteurs, maintien de la biodiversité et réutilisation des eaux,

- économie circulaire « écoSPIRITS » (zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production…),

- emprunts et facilités de crédits verts ;

- Structure financière maîtrisée : face à 16,2 Mds€ de capitaux propres, 10,7 Mds€ d’une dette nette abaissée donnant un effet de levier de 3,3, l’activité générant un autofinancement libre de 1,1 Md€.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisé au 1er semestre (juillet-décembre dont 1/4 en décembre) et impact très négatif des parités de change (euro/livre turque, peso argentin et roupie indienne) sur le résultat net;

- Sensibilité aux droits de douane instaurés aux Etats-Unis et en Chine, avec impact estimé autour de 80 M€ ;

- Confirmation d’une inversion de la tendance baissière au 2nd semestre de l’exercice en cours ;

- Après un repli de 5,5 % des ventes et de 8 % du bénéfice par action en 2024/25, objectif pour l’exercice de transition 2025/26 d’un maintien de la marge opérationnelle ;

- Anticipations 2026/27 à 2028/29 revues à la baisse ; croissance du chiffre d’affaires entre 3 % et 6 %, progression de la marge opérationnelle organique grâce aux mesures d’efficacité d’un montant total de 1 Md€, investissements stratégiques à moins de 1 Md€ ;

- Dividende 2024/25 stable pour la 3ème année consécutive à 4,7 € dans le cadre d’une distribution autour de 10 %.