Pernod Ricard, plus forte baisse du CAC40 et du SBF120 à la clôture du jeudi 5 juin 2025

(AOF) - Pernod Ricard (- 5,06% à 88,18 euros)

Pernod Ricard a terminé à la dernière place de l'indice CAC40, pénalisé par son concurrent Brown-Forman, dont le titre chute de près de 16%. Le propriétaire du Jack Daniels a dévoilé des perspectives annuelles décevantes. Brown-Forman prévoit une baisse des revenus en organique et du résultat opérationnel entre 1% et 5% (low-single digit). " Nous prévoyons que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2026 sera difficile, avec une faible visibilité due à la volatilité macroéconomique et géopolitique. " a commenté la société américaine.

=/ Points clés /=

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 11,6 Mds€ apportée à 62 % par les 12 marques stratégique internationales, 18% par les marques Prestige, à 18% par les 13 marques stratégiques locales, 7% par les spécialités et 4% par les vins stratégiques ;

- Concentration du chiffre d’affaires sur 4 pays-phare : Etats-Unis pour 19%, Inde pour 12%, Chine pour 10% et France pour 5% ;

- Ambition de forte croissance des revenus et des marges à partir de l’identification de 4 accélérateurs (positionnement unique par marque, services premium et luxes, accélération digitale et un outil -La Conviviality Platform- d’optimisation du potentiel des marques) ;

- Capital détenu à 14,06% (20,09% des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (2,3% et 1,77%) et le groupe Bruxelles-Lambert (7,6% et 12,8%), Alexandre Ricard étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires, du terroir au comptoir :

- face au recul des revenus, de 4%, au 1er semestre, focus sur la reprise des ventes, déploiement des initiatives d’efficacité et des Key Digital Programs,

- grande discipline sur les coûts aux économies estimées à 1 Md€ de 2025/26 à 2028/29, d’où la progression ou maintien du taux de marge opérationnelle,

- organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques (Absolut, Chivas, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Pernod-Ricard et Havana Club) et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales,

- recentrage du portefeuille sur le premium : vers la cession début 2025 de la division de vins et identification des marques dites « Prestige », axe de croissance à long terme,

- distribution par un réseau propre dont une unité opérationnelle d’e-commerce (The Whisky Exchange, Drinks&Co et Bodeboca),

- regroupement dans un Hub unique de l’innovation (hors les sites « ready to drink » du champagne et du prestige), approche « Consumer insights » d’anticipation des tendances et expérimentation TLO -test, learn, optimize ;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : zéro émission nette de CO2 pour les opérations propres ;

- préservation des 350 terroirs par agriculture régénératrice, partenariats avec + 5 000 agriculteurs, et maintien de la biodiversité et réutilisation des eaux ;

- économie circulaire "écoSPIRITS" vers zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production…

- lancement d’emprunts et de facilités de crédits verts ;

- Fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n°1 mondial), les whiskies et liqueurs (n°2), les cognacs, brandies et amers (n°3) ;

- Structure financière dégradée au 1 er semestre : face à 15,8 Mds€ de capitaux propres, 12 Mds€ de dette nette (levier de 3,5 %), l’activité générant un autofinancement libre de 440 M€.

=/ Défis /=

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisé au 1 er semestre (juillet-décembre dont 1/4 en décembre), impact négatif des parités de change sur le résultat d’exploitation ;

- Droits de douane additionnels (38,1%) sur les importations de cognac en Chine en attente de confirmation ;

- Rumeurs de cession du champagne Mumm ;

- Objectif 2024/25 : "amélioration de tendance du chiffre d’affaires" et "protection de la marge opérationnelle" ;

- Anticipations 2026/27 à 2028/29, amélioration de la croissance organique des ventes, entre + 3% et + 6% et progression de notre marge opérationnelle organique.