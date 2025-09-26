 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 842,60
+0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pernod Ricard parmi les plus fort replis du CAC 40, BofA dégrade
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 13:55

Le titre Pernod Ricard signe vendredi l'une des plus fortes baisses du CAC 40 à la Bourse de Paris, Bank of America ayant abaissé son conseil sur la valeur de 'achat' à 'neutre'

A 13h50, l'action reculait de 2,1% quand l'indice CAC rebondissait dans le même temps de 0,7%.

Dans une note publiée dans la matinée, BofA justifie sa dégradation par la perspective d'une reprise de l'activité plus longue que prévu chez le groupe français de vins et spiritueux, par des marges qui se trouvent davantage sous pression que celles de ses concurrents cette année et par une réduction de la dette qui s'annonce plus lente qu'anticipé.

Son objectif de cours est ainsi ramené de 109 à 94 euros.

L'action, qui a perdu 23% depuis le début de l'année, touche en conséquence de nouveaux plus bas depuis 2014, pour une capitalisation boursière qui n'atteint plus que 21,1 milliards d'euros.

