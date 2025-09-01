Pernod Ricard: Oddo BHF remonte son objectif de cours
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 09:32
S'il reconnait que le groupe de spiritueux table sur un exercice 2025-26 de transition, le bureau d'études estime aussi que l'initiation du plan d'économies de coûts devrait permettre de préserver la marge d'EBIT, malgré un effet devises très négatif.
'Il est probable que certains voient la valorisation actuelle à 15 fois de PE NTM comme une opportunité d'entrée mais les incertitudes sur la trajectoire de la top-line et de marge opérationnelle demeurent', prévient l'analyste.
'Les principaux marchés du groupe sont sous pression et bien que l'empreinte opérationnelle limite la dégradation des performances, elle ne permet pas au groupe de dégager de nouveau de la croissance pour lors', poursuit-il.
Valeurs associées
|98,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,44%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2025 à 09:32:00.
