Pernod Ricard: objectifs de réduction d'émissions de GES

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES), s'engageant ainsi à réduire les émissions absolues des scopes 1 et 2 de 54% d'ici à 2030 par rapport à son année de référence 2022.



Le groupe de spiritueux prévoit également de diminuer de 30,3% les émissions absolues du scope 3 FLAG (forêts, terres et agriculture) et de 25% les émissions non-FLAG (achats de biens et de services, transport en amont et distribution) sur la même période.



A long terme, Pernod Ricard s'engage à réduire de 90% d'ici à 2050 les émissions absolues des scopes 1 et 2 et les émissions non-FLAG du scope 3. Il vise également à baisser de 72% les émissions absolues du scope 3 FLAG sur la même période.





