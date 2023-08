Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : lourde rechute sur 184E information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 11:35









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard ricoche sous 196,5E et subit une lourde rechute sur 184E : le titre ouvre un 'gap' de rupture sous 193,35E et pulvérise dans la foulée le support des 191,2E du 22 août.

Le titre devrait poursuivre sa correction en direction du support des 183E du 19 19 au 21/12/2022 puis du 27/01/2023.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -4.17%