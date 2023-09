Pernod Ricard: les conseils des brokers après les résultats information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a publié hier un résultat net part du groupe en croissance de 13% à 2,26 milliards d'euros au titre de son exercice 2022-23, une progression liée à une augmentation de 11% de son résultat opérationnel courant (ROC), à 3,35 milliards. Le chiffre d'affaires annuel du groupe de spiritueux s'est accru de 13% à plus de 12,1 milliards d'euro.



Ne voyant que des catalyseurs limités dans le dossier, Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Pernod Ricard avec un objectif de cours ajusté de 210 à 202 euros, principalement sur des effets de changes, au lendemain des résultats annuels.



Le broker note que la marge opérationnelle sous-jacente est ressortie supérieure aux attentes, lorsqu'ajustée des effets de changes et de périmètre, et que le ton de la direction s'est montré confiant quant à la rentabilité pour l'exercice qui commence.



Selon Stifel, le principal élément négatif de la publication annuelle est venu du point de la direction sur la Chine, 'avec une activité on-trade en difficulté et un déclin attendu des ventes sur son premier trimestre 2023-24'.



Oddo BHF maintient pour sa part sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 217 euros.



Le broker estime que la réaction de marché d'hier (-6%), à l'annonce des résultats peut notamment s'expliquer par la publication d'un BPA dilué courant qui est ressorti 4% en dessous des attentes ainsi que par un ajustement potentiel de -2% sur le taux de croissance du BPA 2024.



' Nous ne voyons donc pas de sanction spécifique derrière cette réaction de marché, même si certains pourraient y voir une réaction à un manque de visibilité ', indique le broker.



Si Oddo BHF estime que le début d'année ne semble pas engageant, il continue de penser que les fondamentaux du secteur et du groupe restent porteurs en termes de croissance rentable.

UBS confirme e son côté son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 188 E (contre 199 E) après l'annonce des résultats au titre de son exercice 2022-23.



UBS souligne que la croissance organique est supérieure au consensus, mais que l'EBIT et le BPA sont inférieurs.



' Nous restons prudents sur les grandes capitalisations de spiritueux après une saison de bénéfices mitigée, et continuons à préférer Campari dans le secteur des spiritueux ' indique le bureau d'analyses.



' Nous nous attendons à une réaction négative à la suite de cette publication et d'un début d'année plus mauvais que prévu en Chine, ce qui suscite des inquiétudes ' rajoute UBS.