Pernod Ricard: léger recul du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires de 2,28 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse de 3% en organique comme en publié, soit un cumul à fin mars de 8,45 milliards, en recul de 4% en organique et de 5% en publié.



Sur les neuf premiers mois de son exercice 2024-25, le groupe de vins et de spiritueux a vu une croissance de 1% de ses volumes plus que contrebalancée par un effet mix/prix en recul de -5%, affecté par un mix marché fortement négatif.



Dans un contexte 'qui demeure très volatil', Pernod Ricard confirme ses perspectives 2024-25 d'une baisse organique 'low-single-digit' du CA et d'une stabilisation de la marge opérationnelle organique, grâce aux mesures d'efficacités opérationnelles.





Valeurs associées PERNOD RICARD 92,3600 EUR Euronext Paris -0,54%