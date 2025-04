Pernod Ricard: le titre surperforme grâce à Berenberg information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - L'action Pernod Ricard signe mercredi l'une des plus forte hausses du CAC 40 à la Bourse de Paris, alors que Berenberg juge que le titre représente une opportunité intéressante après son récent repli.



Vers 15h30, le titre du numéro deux mondial des spiritueux progresse de 0,4%, alors que l'indice CAC recule de 0,9% au même moment.



Dans une note consacrée au secteur, Berenberg estime que Pernod et Diageo sont les deux groupes les mieux positionnés afin de faire face au climat d'incertitude commerciale du moment.



De son point de vue, la valorisation déprimée du groupe français intègre d'ores et déjà une grande partie des risques liés au relèvement des droits de douane.



Avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebita de 12x pour 2026, celui-ci se traite bien en-dessous de sa moyenne historique à 20 ans, c'est-à-dire 14x, fait-il par ailleurs remarquer.



Au vu de ce niveau de valorisation, Berenberg dit percevoir un profil risque/rendement attractif en vue de jouer le thème de l'incertitude provoquée par la situation commerciale, louant notamment l'échelle de la société ainsi que sa diversification géographique.



Le broker américain initie en conséquence la couverture de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de 114 euros.



Depuis ses plus hauts de 2023, le titre affiche un repli en Bourse de l'ordre de 57%.





Valeurs associées PERNOD RICARD 93,1600 EUR Euronext Paris +1,11%