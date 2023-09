Pernod Ricard: Jefferies reste à achat, réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 14:18

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil 'achat' sur Pernod Ricard malgré un objectif de cours abaissé de 230 à 220 euros, anticipant une baisse organique des ventes de 3,6% pour le premier trimestre comptable, conformément au message des derniers résultats annuels.



Il réduit son estimation de BPA annuel de 3% pour refléter un effet de changes défavorable et des hypothèses plus prudentes de ventes et d'EBIT organiques (à +4,1% et +5,6%) 'compte tenu de la normalisation après le super-cycle pandémique'.



Jefferies déclare toutefois 'continuer d'apprécier l'équilibre attractif entre le chiffre d'affaires et la prise de conscience croissante des coûts', et considérer le titre comme 'peu coûteux pour sa qualité'.