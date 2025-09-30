 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pernod Ricard: Jefferies confirme son conseil et abaisse sa cible
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 14:48

Jefferies confirme son conseil 'achat' sur le titre Pernod Ricard , assorti d'un objectif de cours abaissé de 125 euros à 120 euros.

L'analyste anticipe un début d'exercice compliqué, avec un T1 2026 attendu en 'tough start' et des ventes organiques -8,4%, ce qui conduit le broker à modéliser pour l'exercice 2026 des organiques/EBIT à -2,7%/-2,3%.

Le bureau d'analyses précise abaisser son BPA 2026 à 5,83 EUR (contre 6,06 EUR), un ajustement expliqué à hauteur d'environ -1% par des organiques plus faibles, le solde provenant de l''operating deleverage' et des devises.

La note indique toutefois des perspectives d'amélioration au S2 (effets de base plus faciles, reprise du travel retail) et évoque un plan d'efficacité opérationnelle de 1 milliard d'euros sur FY26-FY29.

PERNOD RICARD
82,6800 EUR Euronext Paris -1,24%
