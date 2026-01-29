 Aller au contenu principal
Pernod Ricard : incursion prometteuse vers 78E
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:59

Pernod Ricard reprend 4% et fuse jusque vers 78E, ouvrant un "gap" de rupture au-dessus de 74,42E : le titre semble avoir retrouvé du soutien vers 72E, palier qui s'impose comme le nouveau "plus bas historique".
La règle du report d'amplitude entre 72 et 77E (qui sert de résistance depuis mi-décembre) induit un potentiel de hausse vers 82E (ex-plancher du 30 septembre et 6 novembre dernier), l'objectif suivant étant le zénith inscrit à 90,26E le22 octobre dernier).

PERNOD RICARD
75,180 EUR Euronext Paris +1,10%
