Pernod Ricard : incursion prometteuse vers 78E
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:59
La règle du report d'amplitude entre 72 et 77E (qui sert de résistance depuis mi-décembre) induit un potentiel de hausse vers 82E (ex-plancher du 30 septembre et 6 novembre dernier), l'objectif suivant étant le zénith inscrit à 90,26E le22 octobre dernier).
Valeurs associées
|75,180 EUR
|Euronext Paris
|+1,10%
