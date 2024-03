Pernod Ricard et Rémy Cointreau galvanisés par Deutsche Bank

(AOF) - A Paris, deux valeurs du secteur des vins et spiritueux figurent parmi les plus fortes hausses. Pernod Ricard (+0,92% à 147,50 euros) et Rémy Cointreau (+2,60% à 92,42 euros) progressent après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur ces deux titres. Depuis le début de l'année, l'action Pernod Ricard perd plus de 7% et celle de son concurrent plus de 19%. Dans sa note publiée ce jeudi, la banque allemande est passée de Vendre à Conserver sur Pernod Ricard en relevant son objectif de cours de 135 à 140 euros.

"Depuis que nous avons dégradé Pernod Ricard à Vendre le 12 janvier dernier, les actions ont enregistré une baisse de 24%, soit une sous-performance de 21% par rapport à l'indice Stoxx Europe 600 Food & Beverage et de 47% par rapport à l'indice Stoxx Europe 600. Nous considérons maintenant que les actions sont correctement valorisées et que le rapport risque/rentabilité est globalement équilibré", explique Deutsche Bank.

Pernod Ricard face à des vents contraires

Toutefois, Deutsche Bank explique que Pernod Ricard est toujours confronté à la normalisation du marché des spiritueux aux Etats-Unis, à des pertes de parts de marché dans ce pays et à l'incertitude macroéconomique et réglementaire en Chine.

En conséquence, le bureau d'études explique que ses estimations de bénéfice par action (qu'il a augmenté d'environ 1%) restent inférieures d'environ 5% au consensus pour les exercices 2024, 2025 et 2026. Cependant, après une période de sous-performance pour Pernod Ricard (et la plupart des sociétés de spiritueux), il pense qu'une approche moins prudente et plus sélective des spiritueux est justifiée.

Rémy Cointreau : une possible amélioration de sa croissance annuelle

En parallèle, Deutsche Bank a relevé son conseil sur Rémy Cointreau de Conserver à Acheter tout en augmentant son objectif de cours de 100 à 112 euros.

Selon la banque allemande, les stocks de Rémy Cointreau peuvent probablement valoir 234 euros, soit 2,5 fois le cours actuel.

"La croissance annuelle de Rémy Cointreau pourrait commencer à s'améliorer dans les mois à venir, car les taux de croissance par rapport à 2019 ont commencé à se stabiliser", ajoute Deutsche Bank pour justifier le changement de recommandation sur l'action du groupe familial basé à Cognac.

Elle estime en outre que cette entreprise pourrait prochainement mettre fin au déstockage.

Le bureau d'études admet cependant que les perspectives de la Chine sont incertaines en raison des possibles pressions macroéconomiques et de réglementations antidumping. "Cependant, les ventes de la société en Chine restent inférieures à la tendance, les données sur les expéditions de Cognac indiquent une amélioration et les niveaux de stocks pourraient s'être normalisés", ajoute t-il.