Pernod Ricard et Remy Cointreau en hausse : répit pour la taxe chinoise sur le cognac

(AOF) - Pernod Ricard (+2,49% à 93,78 euros) occupe la tête de l'indice CAC 40 et Rémy Cointreau (+2,65% à 45 euros) enregistre une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120. " Le ministère chinois du Commerce va de nouveau prolonger de trois mois son enquête antidumping sur les eaux-de-vie de vin en provenance de l'Union européenne, a déclaré vendredi le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot ", selon Reuters.

L'enquête avait précédemment été prolongée au 5 avril en raison de sa " complexité ", avait indiqué le ministère chinois du Commerce.

En plus de l'enquête, lancée le 5 janvier 2024 et qui devait durer un an, Pékin a imposé en octobre des mesures antidumping provisoires sur les importations de certains spiritueux de l'UE.