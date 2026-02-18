 Aller au contenu principal
Pernod Ricard envisage l'introduction en Bourse de sa filiale indienne
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 20:00

Pernod Ricard étudie la possibilité de coter en Bourse ses activités en Inde, selon des informations rapportées par Bloomberg News. Le groupe français aurait entamé des discussions avec des conseillers afin d'évaluer l'intérêt d'une introduction séparée de Pernod Ricard India. Les réflexions restent toutefois à un stade préliminaire, et le groupe n'a pas commenté ces informations à ce stade.

Présent sur le marché indien avec des marques comme Chivas Regal et Absolut, Pernod Ricard y affronte une forte concurrence, notamment celle de Diageo. Cette éventuelle opération intervient dans un contexte sensible pour le groupe, actuellement visé par des procédures antitrust en Inde et impliqué dans une affaire de présumée violation de la réglementation locale sur les alcools. Pernod Ricard conteste toute irrégularité. Une introduction de sa filiale indienne pourrait permettre à Pernod Ricard de mieux valoriser ses actifs sur un marché en croissance tout en répondant aux enjeux réglementaires locaux.

