Pernod Ricard envisage l'introduction en Bourse de sa filiale indienne
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 20:00
Présent sur le marché indien avec des marques comme Chivas Regal et Absolut, Pernod Ricard y affronte une forte concurrence, notamment celle de Diageo. Cette éventuelle opération intervient dans un contexte sensible pour le groupe, actuellement visé par des procédures antitrust en Inde et impliqué dans une affaire de présumée violation de la réglementation locale sur les alcools. Pernod Ricard conteste toute irrégularité. Une introduction de sa filiale indienne pourrait permettre à Pernod Ricard de mieux valoriser ses actifs sur un marché en croissance tout en répondant aux enjeux réglementaires locaux.
Valeurs associées
|81,7000 EUR
|Euronext Paris
|-3,61%
A lire aussi
-
Onze interpellés dont trois proches de Raphaël Arnault: la pression s'intensifie sur la formation de Jean-Luc Mélenchon après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, appelée par le gouvernement à exclure le député LFI de son groupe parlementaire. Quentin ... Lire la suite
-
L'infirmière de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpétrière, suspendue huit mois par son employeur l'AP-HP, pour refuser d'enlever son calot, a été déboutée de son recours en référé devant le tribunal administratif, a indiqué la juridiction mercredi dans un communiqué. ... Lire la suite
-
Le nombre de personnes sans solution d’hébergement recensées à Paris lors de la 9e Nuit de la solidarité dans la capitale et la métropole du Grand Paris a augmenté de 10% par rapport à 2025, selon un bilan présenté mercredi. Dans la nuit du 22 au 23 janvier, 1.500 ... Lire la suite
-
Avec son accent caractéristique, elle a porté la voix des Palestiniens en Europe: représentante de la Palestine en France et auprès de l'UE, Leïla Shahid est décédée mercredi à l'âge de 76 ans, a annoncé sa soeur à l'AFP. Son corps a été retrouvé mercredi dans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer