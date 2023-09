Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: émission obligataire réalisée information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique avoir procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,35 milliard d'euros en deux tranches de quatre et dix ans, représentant respectivement 600 et 750 millions d'euros.



Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis au groupe de spiritueux de placer ces obligations à un coupon de 3,75% sur chacune des deux tranches.



Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés et leur admission à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.





