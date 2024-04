Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: émission obligataire pour 1,5 milliard information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 700 millions d'euros à 6,5 et de 800 millions à 10 ans, auprès d'investisseurs qualifiés.



Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3,375% à 6,5 ans et 3,625% à 10 ans.



Le groupe de spiritueux indique que le produit net de cette émission obligataire sera affecté à ses besoins généraux, et que l'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.28%