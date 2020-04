Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod-Ricard émet pour 1,5 milliard d'euros de dettes Reuters • 01/04/2020 à 22:43









PERNOD-RICARD ÉMET POUR 1,5 MILLIARD D'EUROS DE DETTES PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a annoncé lundi avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. L'émission s'est déroulée en deux tranches : 750 millions d'euros à cinq ans ont été placés avec un coupon de 1,125% et 750 millions d'euros à dix ans avec un coupon de 1,750%. Le groupe indique avoir rencontré une forte demande avec un carnet d'ordres supérieur à 5,5 milliards d'euros. (Blandine Hénault)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -0.66%