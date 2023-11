Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: dividende approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a fait part vendredi soir de l'adoption par ses actionnaires, réunis en assemblée générale annuelle, de toutes les résolutions proposées, parmi lesquelles un dividende annuel de 4,70 euros par action.



Un acompte sur dividende de 2,06 euros ayant été versé le 7 juillet dernier, le solde, soit 2,64 euros par action, sera détaché le 24 novembre (avec une record date au 27 novembre) et mis en paiement le 28 novembre.



L'AG du groupe de spiritueux a aussi approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Kory Sorenson et de Philippe Petitcolin, ainsi que la nomination de Max Koeune à son conseil d'administration.





