Pernod Ricard: deux nominations proposées pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 15:10









(Zonebourse.com) - Pernod Ricard indique que son conseil d'administration soumettra à son AG du 27 octobre prochain, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, à savoir Albert Baladi et Jean Lemierre, pour des mandats de quatre ans.



Cette proposition de nominations fait suite au souhait de Namita Shah de ne pas voir son mandat d'administratrice renouvelé. Si elle est adoptée, le conseil d'administration comptera 15 membres, dont deux administrateurs représentants les salariés.



Albert Baladi a travaillé 13 ans chez Beam Suntory (maintenant Suntory Global Spirits), et y a successivement occupé les postes de président de la région internationale, président de l'Amérique du Nord puis CEO du groupe.



Président du conseil d'administration de BNP Paribas depuis 2014, Jean Lemierre a aussi occupé les postes de directeur général du Trésor en France, président du comité économique et financier de l'Union européenne, ainsi que président de la BERD.





Valeurs associées PERNOD RICARD 99,6400 EUR Euronext Paris +2,34%