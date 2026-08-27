Pernod Ricard déçoit sur ses perspectives, les USA toujours à la peine

Pernod Ricard a déçu le marché jeudi en faisant état d'une décroissance organique plus marquée que prévu au titre de son exercice 2025/2026 et en adoptant un discours prudent concernant ses perspectives à moyen terme, même si le groupe estime avoir mené cette "année de transition" avec discipline.

A la Bourse de Paris, le titre Pernod Ricard lâchait 5,2% à quasiment 64 euros autour de 10h30, dans un marché en recul de 0,6%, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Il entraîne dans sa foulée les actions Diageo (-1,2%), le numéro un mondial du secteur, et Rémy Cointreau (-2,3%).

Pas de signes d'amélioration aux USA

Très attendu sur l'évolution de ses ventes aux Etats-Unis, son deuxième débouché derrière l'Europe, le propriétaire des marques Jameson, Absolut ou Chivas Regal a vu son activité y reculer de 14% en données organiques sur les 12 mois clos fin juin dans un contexte de décélération de la croissance économique et de confiance atone des consommateurs.

Pernod Ricard précise que les tendances dans le pays ne donnent pas de signe d'amélioration, avec un chiffre d'affaires organique de nouveau attendu en recul sur le nouvel exercice 2026/2027.

Comme d'autres, le groupe français se trouve par ailleurs confronté au ralentissement économique chinois, ses ventes dans le pays ayant chuté de 19% en organique sur l'exercice écoulé, notamment en raison des mesures réglementaires qui pèsent sur la demande.

Là encore, la société dit anticiper un chiffre d'affaires organique en recul dans le pays sur son nouvel exercice, mais dit au moins y attendre une amélioration au niveau des tendances sous-jacentes.

L'Inde brille, l'Europe souffre

La dynamique s'est également tassée en Europe de l'Ouest (-3%), tandis qu'elle s'est montrée particulièrement forte en Inde ( 7%), son 3e marché mondial à la faveur d'une montée en gamme (premiumisation) et de gains de parts de marché. Le groupe y prévoit le maintien d'une forte croissance.

Sur l'exercice clos au 30 juin, son chiffre d'affaires total s'est contracté in fine de 3,9% en données organiques, là où le consensus envisageait un recul plus limité de 3,7%.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe ressort en baisse de 17,9% en données publiées, à 2,42 milliards d'euros, dont une baisse de 5,2% en organique alors que les analystes visaient un recul de 5,1%.

"Ces performances sont difficiles à interpréter", réagissent ce matin les équipes de RBC. "Si elles ne sont pas désastreuses, elles s'établissent néanmoins du mauvais côté des attentes", juge la banque canadienne.

Un discours plus prudent sur le moyen terme

S'agissant de ses perspectives pour le nouvel exercice 2026/2027, la société a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires organique globalement stable dans un environnement qualifié de "contrasté et incertain".

Pernod entend cependant préserver "fermement" sa marge opérationnelle organique, sous l'effet de son strict contrôle des coûts et de l'accélération de la mise en oeuvre de ses gains d'efficacités opérationnelles.

Compte tenu de la faiblesse actuelle du marché américain, l'entreprise indique cependant anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette de 3% à 6% initialement prévue sur la période de moyen terme allant de 2026/27 à 2028/29.

Bonne nouvelle toutefois, la direction dit prévoir une progression de la marge opérationnelle organique dans l'intervalle, soutenue par l'accélération des efficacités opérationnelles, tout en maintenant constants ses investissements dans ses marques.

Autre élément positif, Pernod Ricard prévoit de verser à ses actionnaires un dividende stable de 4,70 euros par action, alors que certains investisseurs redoutaient une éventuelle réduction du coupon au vu des performances moroses enregistrées sur l'exercice écoulé.