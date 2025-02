Pernod Ricard: chute de 24% du RNPG au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 1,19 milliard d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, en baisse de 24%, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) de 1,98 milliard, en baisse organique de 2% (-7% en publié).



A près de 6,18 milliards d'euros, son chiffre d'affaires semestriel a reculé de 4% en organique (-6% en publié), le groupe de spiritueux revendiquant des volumes en hausse avec un effet mix-prix négatif de -6% principalement lié au mix-marchés.



Sa marge opérationnelle courante s'est ainsi améliorée de 65 points de base 'grâce au revenue growth management et à son agilité sur les dépenses marketing, renforcée par ses key digital programs' ainsi que par des gains d'efficacités et une discipline sur les coûts.





