Pernod Ricard: cession d'Imperial Blue en Inde

(Zonebourse.com) - Pernod Ricard annonce la signature par Pernod Ricard India Private Limited d'un accord définitif de cession de la division Imperial Blue à Tilaknagar Industries, acteur majeur du marché indien des spiritueux.



Le groupe explique que cette cession renforcera le portefeuille de Pernod Ricard India et permettra d'exploiter pleinement la tendance à la premiumisation en Inde, deuxième marché de Pernod Ricard et priorité stratégique pour le Français.



L'opération, soumise à l'approbation de la Commission de la concurrence indienne, devrait être finalisée dans les prochains mois. Elle devrait alors contribuer significativement et immédiatement à la rentabilité et à la croissance de Pernod Ricard India.





