Pernod Ricard : cession appréciée dans le vin

(AOF) - Pernod Ricard a signé un accord portant sur la vente de ses marques stratégiques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited, un consortium d’investisseurs institutionnels internationaux propriétaire d’Accolade Wines. En Bourse, l’action du groupe de vins et spiritueux gagne 3,01% à 126,55 euros et prend la tête de l’indice CAC 40. Au cours de l’exercice précédent, le vin a représenté seulement 4% du chiffre d’affaires global du groupe.

Dans le détail, la transaction concerne un portefeuille de marques internationales qui représentent un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres provenant de trois origines. Ces marques sont les australiennes Jacob's Creek, Orlando et St Hugo, les néo-zélandaises Stoneleigh, Brancott Estate et Church Road ainsi que les espagnoles Campo Viejo, Ysios, Tarsus et Azpilicueta.

" L'ensemble constitue une plateforme intégrée complète allant de la vigne jusqu'à la bouteille et comprenant sept caves ", a précisé le groupe français.

Pernod Ricard ne cède pas la totalité de ses vins, il conserve certaines grandes marques. Le groupe français garde notamment les vins californien, Kenwood, et chinois, Helan Mountain. Le rosé Château Sainte Marguerite, cru classé Côtes-de-Provence n'est pas non plus concerné.

La finalisation de l'opération devrait intervenir au premier semestre 2025.

