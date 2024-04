Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: CA stable en organique au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2023-24 de 2,35 milliards d'euros, en baisse de 2% en facial et stable en organique (+2% hors Russie), avec des volumes en croissance d'environ 1% après quatre trimestres consécutifs de baisse.



'Cette performance solide reflète la force de notre portefeuille de spiritueux internationaux et premiums large et diversifié, ainsi que de notre exposition géographique équilibrée entre marchés émergents et matures', explique le groupe français.



Pernod Ricard reste confiant dans son ambition moyen terme, qui vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette entre +4 et +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.





