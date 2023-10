Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: CA de 3 042 ME au premier trimestre (-2%) information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 042 ME au premier trimestre de l'exercice 2023/24, en baisse de -2% en croissance interne et de -8% en publié, avec un effet de change défavorable, partiellement compensé par l'effet périmètre.



L'effet prix/mix est de +7%, reflétant notamment les augmentations de prix du dernier exercice sur l'ensemble des marchés et des marques.



Le groupe confirme son ambition moyen terme, qui vise une croissance interne du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% à +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.



Il anticipe pour l'exercice 2023/24 une croissance du chiffre d'affaires diversifiée, avec des perspectives favorables pour les États-Unis et la Chine et une forte croissance dans le Travel Retail et en Inde.





Le groupe vise des investissements significatifs en CAPEX d'environ 800ME à 1MdE et des niveaux d'investissements dans les stocks stratégiques similaires à l'exercice précédent.



Un programme de rachat d'actions compris entre 500ME et 800ME est prévu, avec une première tranche de 150ME déjà exécutée sur le premier trimestre,







