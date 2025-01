Pernod-Ricard : 'bear trap' sous 104E invalidé (après -50%) information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 19:25









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard (+3%) s'en sort in extremis pour cette séance des '3 sorcières', au lendemain d'un 'bear trap' sous les 104E (cassure du plancher moyen terme des 4 décembre et 14 janvier) : le titre rebondit vers 107,4E et va maintenant affronter la résistance des 109,5E, une toute première étape dans l'hypothèse d'une 'recovery' alors que la tendance demeure très négative depuis le 7énith des 216E de début mai 2023.

Ce 16 janvier, avec un 'plus bas' de 102,8E, le titre affichait -50% depuis son double sommet de janvier 2022 et mai 2023: le débordement des 116,5E (ex-plancher de mi-mars 2020) constituera une étape importante d'un éventuel rebond moyen terme.





