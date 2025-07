Pernod Ricard: accord sur le cognac avec la Chine information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique accueillir favorablement la conclusion de l'enquête anti-dumping du MOFCOM chinois sur le cognac et avoir trouvé un accord sur un engagement de prix minimum, sans reconnaitre des pratiques de dumping.



S'il regrette la hausse de son coût d'activité en Chine, il note que les coûts additionnels liés à l'accord 'sont significativement moindres que ce qui aurait été le cas si les droits de douane provisoires anti-dumping avaient été rendus permanents'.



Le géant français des spiritueux ajoute 'rester engagé dans une croissance durable à long terme en Chine, l'un de ses quatre marchés 'Must Win', s'appuyant sur sa position de premier ordre dans le cognac, et dans les spiritueux internationaux'.





