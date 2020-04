Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard abonde pour €500 mlns d'emprunts obligataires Reuters • 27/04/2020 à 21:19









27 avril (Reuters) - Pernod Ricard SA PERP.PA a annoncé lundi dans un communiqué: * AVOIR ABONDÉ AVEC SUCCES DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES POUR UN MONTANT TOTAL DE 500 MILLIONS D'EUROS * 250 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2025 AU TAUX ANNUEL DE 1,125% À 1 MILLIARD D'EUROS * 250 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2030 AU TAUX ANNUEL DE 1,750 % À 1 MILLIARD D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur PERP.PA

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.48%